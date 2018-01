Mãe e irmã do seqüestrador auxiliam nas negociações O comandante da Polícia Militar, Husdon de Aguiar, informou que a irmã e a mãe do seqüestrador do ônibus 499(Cabuçu-Central do Brasil) foram levadas na tarde desta sexta-feira, 10, à Rodovia Presidente Dutra para ajudar a convencê-lo a se entregar e libertar os 21 reféns, na região de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O seqüestrador, que foi identificado como André Ribeiro e teria entre 20 e 30 anos, está armado com um revólver e ameaça matar aquela que seria sua ex-mulher. O homem disse que se a polícia invadir o ônibus vai disparar contra os reféns. Segundo o comandante da PM, ele está com olhos "vidrados", o que pode significar que seu estado esteja alterado. O negociador da operação é o coronel Sérgio Woolf Meinicke. O comandante do Batalhão de Choque, coronel Romilton de Souza Correa, disse que a estratégia para terminar com o seqüestro do ônibus é vencer Ribeiro pelo cansaço. Segundo as informações que a polícia teve, ele tem dois filhos, de quatro e oito anos. Por volta das 14h30, a irmã de Ribeiro conversa com ele. A mãe do seqüestrador chegou ao local em que o ônibus está estacionado, mas sentiu-se mal e foi afastada. Um pastor da Igreja Evangélica também está no local desde às 11h30 para auxiliar nas negociações. Os pneus do coletivo foram esvaziados para impedir qualquer tentativa de fuga. Um dos passageiros libertados contou que o homem dominou o veículo está "muito nervoso", mas falou que não vai "fazer mal a ninguém e vai se entregar". Alguns reféns foram libertados no final da manhã e levados para uma lanchonete próxima de onde o ônibus está estacionado. O impasse começou por volta das 8 horas quando um passageiro do ônibus ligou para uma mulher pelo celular relatando que havia um homem armado no interior do veículo. Ela, então, avisou a polícia, informando todos os detalhes para que a segurança chegasse ao local. Matéria alterada às 14h37 para acréscimo de informações