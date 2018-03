Mãe é presa após matar o filho durante churrasco de Páscoa

Uma mulher de 60 anos foi presa em flagrante na tarde de domingo, 12, após matar o próprio filho com dois tiros no pescoço na casa da família na Vila Assunção, um bairro nobre de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, Flávia Costa Hahn teria matado Tobias Lee Manfred Hahn, de 24 anos, durante um churrasco da família em comemoração à Páscoa. Após ser detida, a mulher alegou legítima defesa. Segundo vizinhos, o jovem pegou uma faca de churrasco e partiu para cima da mãe, que foi atingida no braço direito e conseguiu correr até um dos quartos, onde encontrou a arma.

Em seu depoimento, a mãe contou que o filho era viciado em drogas há oito anos e já a teria ameaçado por diversas vezes, o que teria motivado o pai dele a comprar uma arma e guardá-la em casa. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Investigação Criminais da Polícia Civil.