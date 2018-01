Mãe é presa suspeita de jogar gêmeos pela janela do 4º andar em MG

SÃO PAULO - Uma mulher de 25 anos foi presa após jogar os filhos gêmeos, de um ano e cinco meses, pela janela do quarto andar do prédio onde a família mora, no bairro Santa Rosa, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, na quarta-feira, 7.

Um dos meninos teve traumatismo craniano e escoriações e o outro fraturou a perna esquerda e teve lesões pelo corpo. Os dois foram levados para o hospital municipal da cidade, mas a criança em estado grave foi transferida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Os gêmeos permanecem internados.

A mãe das crianças teria atirado os filhos pela janela após uma discussão. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e tem o acompanhamento do Conselho Tutelar. A presa vai responder por tentativa de homicídio.