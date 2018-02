Mãe que abandonou bebê em Jacareí vai ficar com a criança A dona de casa Pamela Martins Pereira, de 21 anos, vai ficar com o bebê que ela mesma abandonou, no último dia 21 de fevereiro, num matagal em Jacareí, no interior de São Paulo, segundo informações do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. Segundo a polícia, a jovem forjou o abandono e, com medo que sua mãe descobrisse a gravidez, deixou a criança na mata, enrolada num saco plástico. A jovem havia pedido ao padrasto para fingir que tinha encontrado a criança na rua; Pamela disse que teve o bebê sozinha no banheiro de casa. Ela foi indiciada por abandono de incapaz e encaminhada a uma instituição de acompanhamento psicológico. Pamela vai responder ao crime em liberdade e está sujeita a uma pena de três meses a três anos de detenção. O autônomo Marco Paulo Gonçalves Gomes, de 30 anos, padrasto de Pamela, poderá ser indiciado pelo mesmo crime.