Mãe que atirou a filha na lagoa da Pampulha vai a julgamento A ex-promotora de vendas, Simone Cassiano da Silva, de 30 anos, acusada de jogar a própria filha recém-nascida na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, há quase um ano, irá a júri popular na sexta-feira, 19. Ela será julgada por tentativa de homicídio por motivo torpe e com uso de meio cruel. O julgamento será no 1º Tribunal do Júri, no Fórum Lafayette, na capital mineira. A menina, que na época tinha dois meses, só sobreviveu porque foi encontrada por um casal que caminhava na orla da lagoa. Ela boiava enrolada dentro de um saco de lixo. A criança ganhou o nome de Letícia Maria e foi entregue para adoção a um casal cadastrado no Juizado da Infância e Juventude. A identidade do casal é mantida em sigilo. De acordo com a defesa de Simone, que está presa em Belo Horizonte, a ex-promotora de vendas ainda sustenta que entregou a menina a moradores de rua, por considerar que não tinha condições de criar a filha. Letícia nasceu prematura e precisava, na época, de cuidados especiais. O inquérito policial descartou a versão da mãe. A criança ficou na maternidade por dois meses, até o dia em que foi jogada na lagoa. O crime ocorreu em 28 de janeiro do ano passado. Simone pode pegar de 12 a 30 anos de prisão em regime fechado.