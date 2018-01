Mãe reconhece corpo de brasileiro desaparecido na Indonésia

Atualizado às 13h10

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - A mãe do brasileiro Fernando Vieira Campello, de 24 anos, desaparecido na Indonésia desde a semana passada reconheceu nesta quinta-feira, 5, o corpo do filho, encontrado afogado no mar, na região de Lombok, na Ilha de Gili Trawangan. A informação foi confirmada pelo Itamaraty.

Na terça-feira, 3, a família havia dito que o corpo não era dele, mas um novo reconhecimento foi feito, no qual a mãe de Fernando, Luciana Vieira, identificou o filho através da foto tirada pelo diplomata de uma tatuagem no braço do jovem e também por um raio X que mostrava um pino no tornozelo, de uma cirurgia realizada por ele.

Muito abalada, Luciana não quis fazer o reconhecimento diretamente.

"O amor da minha vida foi chamado pelo Senhor. Dói demais, mas acredito que ele esteja em paz, pois sua passagem por aqui foi uma aventura maravilhosa", escreveu a mãe em seu perfil no Facebook. "Ele sempre esteve cercado de pessoas maravilhosas, que o amam muito. Por esse motivo, não mudarei a minha foto do perfil para o tradicional 'Luto'."

Já Paty Serrador lamentou a morte e se lembrou de momentos ao lado dele. "Não me conformo e nunca vou me conformar, vou te esperar sempre para aquela nossa viagem maluca que pretendíamos fazer", declarou. "Você deve saber o quão importante é! Quem te conheceu sabe do que eu estou falando."

Fernando foi encontrado na costa de Lombok. A embaixada do Brasil em Jacarta ajudará agora nos procedimentos legais para a liberação do corpo.

Fernando mora na Austrália com a mãe e estava de férias na Indonésia. Na última quinta-feira, 29, estava na Ilha de Gili Trawangan para uma festa, de onde decidiu sair mais cedo com um amigo porque não estava se sentindo bem. Ele e o amigo se separaram e Fernando não foi mais visto.