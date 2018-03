Mãe salva filho que caiu em reservatório de água em Franca O garoto Gabriel Marcos Campos, de 7 anos, caiu em um reservatório de água de aproximadamente 4 metros de profundidade enquanto sua mãe, Maria Jerônima Campos, 36, pegava água de uma mina próxima ao local. O acidente aconteceu na cidade de Franca, interior de São Paulo, que teve o abastecimento de água prejudicado por conta das chuvas no município. Jerônima pulou no poço e retirou o garoto com a ajuda de um homem. O menino foi levado para o Pronto Socorro e passa bem. O local deveria ser o estacionamento de um veículo, porém, a obra foi condenada por conta da existência da mina de água no local.