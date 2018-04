Mãe vende filha para comprar crack no RS

Um bebê de um mês foi usado pela mãe como garantia de pagamento de uma dívida de drogas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A denúncia chegou ao Conselho Tutelar da região na tarde de quinta-feira, 10. Segundo o Conselho, uma senhora estava visitando a filha, no bairro de Vila Areia, quando foi abordada por uma mulher, que dizia precisar de R$ 5 para resgatar a filha, que estava em uma casa como garantia para pagamento da dívida. A senhora deu o dinheiro e aguardou o retorno da mãe. Ao voltar, a mãe pediu mais R$ 15 para vender a menina, alegando ser viciada em crack e não ter condições para criá-la. A mulher pagou a quantia pedida e levou a criança para casa, entregando-a ao Conselho Tutelar. A menina, que ainda não foi registrada, foi levada para o hospital para exames e passa bem. Ela aguarda a presença de algum familiar em um abrigo da cidade. A mãe ainda não foi encontrada.