O Superior Tribunal de Justiça afastou dois desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, além de um integrante do TRE e de um juiz da 3.ª Câmara Criminal do TJ. Os quatro são acusados de participar de esquema de manipulação de decisões judiciais. Esse é o segundo pedido de afastamento cautelar feito pelo Ministério Público. O primeiro havia sido indeferido por falta de provas.