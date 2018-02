Maior parte do País deve ter temporais nesta 3ª; veja a previsão

A maior parte do País deve ter temporais nesta terça-feira, 23, segundo informações da Climatempo. O tempo está carregado nas regiões Norte Sul e Sudetes, onde o tempo está quente e úmido. Com isso, há previsão de chuva forte. Uma nova frente fria se desloca e atua no Rio Grande do Sul e contrasta com uma massa de ar seco que predomina no Nordeste do País e impede a formação de nuvens carregadas. Confira a previsão do tempo nas regiões do País. Sudeste - as áreas de instabilidade ainda espalham muitas nuvens por Minas Gerais. Em algumas áreas do Estado e também no Espírito Santo chove fraco pela manhã, e em todas as regiões ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Nas outras áreas da região o aquecimento e a umidade ainda elevada favorecem o crescimento de nuvens ao longo do dia que provocam algumas pancadas de chuva, principalmente à tarde. Em Belo Horizonte, nuvens formadas por instabilidades da Zona de Convergência do Atlântico Sul ainda provocam chuva leve, segundo a Climatempo. Sul - uma frente fria deixa muitas nuvens no Rio Grande do Sul e provoca chuva a qualquer hora do dia em todo o Estado. A temperatura diminui. No restante da Região uma grande massa de ar quente predomina. Faz sol, mas o tempo abafado causa aumento de nuvens e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. O céu está com poucas nuvens nesta manhã em Florianópolis e o sol já aparece na capital, com a temperatura chegando aos 24ºC. Norte - áreas de instabilidade persistem sobre o Norte do País e mantêm o tempo fechado com chuva a qualquer hora no leste do Acre, no sul do Amazonas e do Pará e em Rondônia. Nas demais áreas da Região, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva no decorrer do dia. Em toda a Região, há risco de temporais. Nordeste - algumas instabilidades persistem sobre o Nordeste. Na Bahia e no centro-sul do Maranhão e do Piauí, o céu fica cheio de nuvens e chove a qualquer hora, com risco de chuva forte. Já entre o norte do Ceará e Sergipe, não há previsão de chuva. Nas demais áreas da Região, chove apenas de forma rápida e isolada. Centro-Oeste - a instabilidade persiste e o tempo fica carregado e sujeito a temporais no centro-norte de Mato Grosso e de Goiás e no Distrito Federal. No restante da Região o sol aparece, faz calor e ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite. Chuva isolada pela manhã também no oeste de Mato Grosso do Sul.