Maioria dos vôos atrasados é da Gol, que tem fila de check-in

A dois dias do Natal, os passageiros que vão viajar pela Gol devem ter paciência. Segundo boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), desde até às 12 horas desta terça-feira, 23, 42,4% dos vôos da empresa apresentaram atrasos superiores a meia hora. Houve ainda o cancelamento de dois vôos. Em todo o País, dos 986 vôos programados, 219 tinham atrasos superiores a 30 minutos, segundo a Infraero. O número equivale a 22,2% dos vôos previstos. Veja também: Procon pede esclarecimentos da Gol sobre atrasos em vôos Aeroviários descartam greve durante o feriado do Natal Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero Foto: Filipe Araújo/AE Passageiros enfrentam longa fila para fazer check-in no embarque do Aeroporto de Cumbica Os passageiros da Varig também enfrentam problemas nos aeroportos do País: 35% dos vôos sofreram algum tipo de atraso e 8% foram cancelados. Cumbica registra 42 vôos atrasados e um cancelado, sendo que 124 vôos estavam previstos até às 13 horas, segundo a Infraero. Nos guichês de check-in, os passageiros enfrentavam longas filas. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, dos 112 vôos previstos, 11 tinham atrasos superiores a 30 minutos e sete haviam sido cancelados. No Rio, dos 90 vôos previstos para o Aeroporto Internacional do Galeão, 33 tinham atrasos de mais de 30 minutos, mas nenhum havia sido cancelados. No Aeroporto Santos Dumont, dos 38 vôos previstos, um tinha atraso e seis foram cancelados, segundo a Infraero.