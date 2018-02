Maioria na Assembleia tentará se reeleger

A maioria dos atuais deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul optou pela reeleição este ano. Dos 24 parlamentares da Casa, apenas quatro anunciaram que não vão concorrer ao cargo novamente. Akira Otsubo, do PMDB, e Reinaldo Azambuja, do PSDB, serão candidatos à Câmara dos Deputados. Os outros dois, Celina Jallad, também do PMDB, e Antônio Braga, do PDT, assumirão vaga no Tribunal de Contas do Estado até o mês de novembro deste ano.