Mais 2 corpos de vítimas do desabamento no Rio são identificados

SÃO PAULO - A polícia identificou, na noite de segunda-feira, 30, mais dois corpos das 17 vítimas localizadas sob os escombros dos três prédios que desabaram no centro do Rio no último dia 25. Com essas duas identificações, sobe para 15 o número de corpos identificados, restando apenas dois. Outras três supostas vítimas da tragédia continuam desaparecidas. As vítimas identificadas são o programador Daniel de Souza Jorge e a catadora Marlene da Silva.