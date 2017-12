Mais 2 crianças vítimas de incêndio em creche recebem alta em MG

BELO HORIZONTE - Mais duas crianças vítimas do incêndio na creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas Gerais, tiveram alta nesta segunda-feira, 23, de hospitais de Belo Horizonte e Montes Claros. O fogo foi provocado pelo vigia da creche, Damião Soares dos Santos, no dia 5 de outubro. Onze pessoas morreram na tragédia, sendo nove crianças, uma professora e o autor do crime. Dez pessoas permanecem internadas: seis crianças e quatro mulheres.

As duas vítimas, ambas de 5 anos, estavam internada no Pronto-Socorro João XXIII, na capital, e no Hospital Universitário Clemente Faria. Ainda em Montes Claros, na Santa Casa da cidade, permanecem internadas três crianças e dois adultos, todos com quadro estável.

Em Belo Horizonte, segundo boletim médico divulgado nesta segunda, ainda estão internadas três crianças e duas mulheres. Dos cinco, duas adultas e uma criança apresentam quadro grave, estável, com sinais de melhoras, e uma criança segue estável também apresentando melhoras.

