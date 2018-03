Mais 6 municípios decretam situação de emergência no RS

Mais seis municípios decretaram nesta sexta-feira, 27, situação de emergência no Rio Grande do Sul, elevando para 72 o número de cidades nessa condição.

Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil, os municípios que a partir de hoje fazem parte da situação de emergência são: São José do Herval, São Sepé, Barão do Triunfo, Rio Pardo, Palmares do Sul e Itaqui.

As tempestades e os vendavais que atingiram o Estado deixaram 5.052 desabrigados e 16.274 desalojados. Até o momento, oito pessoas morreram em decorrência do mau tempo.