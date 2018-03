Mais aeroportos terão reforma

Depois de Congonhas e Cumbica, outros três aeroportos de grande porte terão de passar por obras ainda este ano. A informação foi repassada ontem a representantes do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea). Os alvos das intervenções serão os aeroportos de Viracopos, em Campinas, Santos Dumont e Galeão, ambos no Rio. Procurada, a Assessoria de Imprensa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) negou ter detectado qualquer problemas nesses terminais. As empresas, porém, já têm em mãos o cronograma de obras para o Galeão. Os trabalhos de recuperação e readequação do asfalto da pista 10-28 (principal) começam em 3 de setembro e devem estar concluídos em 4 de novembro. No próximo dia 27, representantes das companhias se reúnem no Rio com técnicos da Infraero, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) para estudar a necessidade de alterações de horários e cancelamentos de vôos. As reformas no Santos Dumont e em Viracopos ainda não têm data para começar, mas, segundo fontes do setor, devem ocorrer ainda este ano. No aeroporto carioca, teriam sido encontrados problemas no concreto poroso - pavimento especial que auxilia a frenagem dos aviões na área de escape. Em Campinas, teriam sido detectadas rachaduras e depressões na área de taxiamento que conduz à pista principal. Embora hoje o tráfego aéreo de Viracopos seja basicamente de aviões cargueiros, o governo federal havia determinado que ele recebesse parte dos vôos operados em Congonhas e Cumbica. Líderes no ranking dos aeroportos mais movimentos do País, Congonhas e Cumbica também estão em obras. Na pista principal de Congonhas, a Infraero trabalha na colocação do grooving (ranhuras que evitam o acúmulo de água). A reforma em Cumbica começou na segunda-feira e está prevista para durar 50 dias. Até lá, a pista principal terá de ficar fechada para a troca da capa de asfalto. CPI Na segunda-feira, membros da CPI do Apagão Aéreo da Câmara farão uma inspeção em Viracopos. O objetivo da diligência será conhecer detalhes do projeto de ampliação, reforma e o Plano Diretor do aeroporto. Segundo o deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP), autor do requerimento, os deputados colherão dados sobre a situação do aeroporto e da prestação de serviço de controle de tráfego aéreo. Um representante do Tribunal de Contas da União (TCU) acompanhará a comitiva. O TCU investiga supostas irregularidades em licitações.