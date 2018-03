Mais da metade do tribunal do DF é alvo da Justiça

Na época do governador Joaquim Roriz (PSC), Anilcéia era deputada da base e ocupou vaga que pertencia, por critério de rodízio, à cota do Ministério Público e não à Câmara Distrital. A assessoria informou que Anilcéia vai recorrer da decisão do STJ e que preencheu todos os requisitos para a nomeação.

Outro conselheiro, Domingos Lamoglia, foi afastado da corte em dezembro, acusado de envolvimento no chamado "mensalão do DEM", desmantelado pela Operação Caixa de Pandora. Ex-secretário do governador cassado José Roberto Arruda, Lamoglia é apontado como um dos mentores da farsa da compra de panetones, para justificar as doações ilegais. Lamoglia nega as acusações.