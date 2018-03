Mais da metade dos municípios do Piauí é atingida pela seca

Mais da metade dos municípios do Piauí são atingidos pela seca e pela estiagem, segundo estimativa da Defesa Civil do Estado. São 137 municípios do sertão que decretaram situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, desse total, apenas 89 tiveram a situação reconhecida pelo governo federal. Nessas cidades, o abastecimento está sendo feito por carros-pipa e a distribuição de alimentos deve começar esta semana. Há cinco meses não chove no sertão e, segundo a Defesa Civil, a previsão é de que a seca seja mais forte nos próximos meses, agravando ainda mais a situação da população, que também sofre com as queimadas que vêm aumentando na região.