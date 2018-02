Mais de 1,5 milhão de idosos já foram vacinados contra gripe Cerca de 1,5 milhão de idosos acima de 60 anos já foram vacinados contra a gripe no Estado de São Paulo, desde o início da campanha, no último dia 23, até as 17 horas de sábado, 28, segundo balanço parcial da Secretaria da Saúde. A Campanha de Vacinação contra Gripe para Idosos será encerrada na próxima sexta-feira, 4. Os postos ficarão fechados durante o feriado prolongado e reabrem nesta quarta-feira, 2. Na capital a Secretaria manterá plantão para vacinação em plena avenida Paulista. O Instituto Pasteur, órgão da Secretaria, será o único local da cidade a oferecer doses da vacina no domingo, segunda e terça-feira. No Pasteur (avenida Paulista, 393, Cerqueira César) haverá expediente das 8h às 20h. Todos os idosos com 60 anos ou mais devem receber a vacina. A meta da Secretaria é imunizar cerca de 2,5 milhões de idosos, o que representa 70% dos 3,6 milhões de paulistas nessa faixa etária.