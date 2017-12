Mais de 100 kg de maconha são apreendidos em ônibus em MT

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 116 quilos de maconha na tarde desta terça-feira, 16, durante abordagem a um ônibus no quilômetro 48 da BR-163, em Itiquira, Mato Grosso. O veículo, que seguia de Porto Alegre (RS) para Belém (PA), transportava cinco caixas de papelão no interior e no porta-malas. As caixas com a droga foram despachadas na cidade de Novo Mundo, Mato Grosso do Sul, como se fossem ferramentas. Veja também: Polícia apreende quase 230 kg de maconha em carro no PR O entorpecente foi despachado acompanhado de um nota fiscal em nome da empresa Casa dos Brinquedos Dois Irmãos, localizada em Novo Mundo para o destinatário Ailton de Souza Filho, da cidade de Novo Progresso, no Pará. Segundo a polícia, há suspeita de que a nota fiscal seja fria e que o nome do destinatário seja fictício, uma vez que consta na nota que o destinatário seria pessoa jurídica, pois junto ao nome está aposto o número de um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tanto o CNPJ do remetente quanto o do destinatário não constam nos sistemas de checagem. O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis, Mato Grosso.