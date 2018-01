Mais de 15 mil ainda na fila da CNH Os postos do Poupatempo entregaram 7,3 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) nos primeiros dois dias desta semana. É o equivalente a 32,4% das 22,6 mil unidades que deixaram de ser emitidas desde o dia 27 de fevereiro, quando o Detran paralisou o sistema para instalar um novo banco de dados. Mais de 15 mil pessoas ainda aguardam na fila para tirar ou renovar a CNH. Mesmo depois da retomada do serviço pelo Detran, ainda há falhas. Não é possível, por exemplo, tirar segunda via e permissão provisória nem substituí-la pelo documento definitivo. A previsão é de que o serviço seja normalizado até amanhã.