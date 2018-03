Mais de 20% da chuva de 1 mês A chuva de ontem levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar estado de atenção na capital. Até as 19 horas, o índice pluviométrico médio chegou a 6,9 milímetros. Em todo o mês de setembro, foram registrados 32,5 mm. Às 20h, o Aeroporto de Congonhas tinha 24,1% de vôos com atraso. No trânsito, a lentidão chegou a 145 km.