Mais de 22% dos voos domésticos estão com atraso em todo o País

SÃO PAULO - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou da 0h00 até as 9h desta segunda-feira, 6, 22,5% de voos domésticos atrasados em todo o País. Dos 693 voos programados, 156 tiveram mais de meia hora de atraso e 33 haviam sido cancelados.

Entre os voos internacionais, registrou-se 20,5% de voos com atraso (9 voos) e 3 cancelados, de um total de 44. O Aeroporto Internacional do Galeão no Rio de Janeiro tem mais da metade de seus voos com atraso. Em São Paulo, Cumbica registra 27,8% de atrasos e Congonhas 22%. Segundo a Infraero, a maioria dos atrasos ocorreu durante a madrugada devido ao mau tempo.