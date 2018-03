Mais de 3 mil já retornaram para casa após chuvas no Rio

Os moradores que foram afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias no Rio de Janeiro começaram a retornar para suas residências. Levantamento feito hoje pela Coordenação da Defesa Civil do Estado mostra que a situação em Belford Roxo melhorou nas últimas horas. Os 3.039 desalojados que ainda permaneciam fora de suas casas até ontem retornaram e o número de desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - caiu de 20 para 8.

Já em Tanguá, na região Metropolitana II, 196 ainda estão desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 60, desabrigados. Em Valença, também permanecem 148 desalojados e 19 desabrigados. Já no município de Natividade, a Defesa Civil do Estado recebeu a informação da prefeitura local da existência de 14 desalojados 13 desabrigados, que ontem não haviam sido contabilizados.