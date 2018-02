Mais de 35% dos vôos registram atrasos em Cumbica

O Aeroporto de Cumbica registra muitos atrasos na manhã desta terça-feira, 23, e mais de 35% dos vôos registram atrasos de mais de 30 minutos, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em todo o País, 191 vôos registraram atrasos até às 12 horas, sendo que 886 estavam previstos. Deste total, 22 foram cancelados, segundo a Infraero. Veja também: Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero Foto: Filipe Araújo/AE Passageiros enfrentam longa fila para fazer check-in no embarque do Aeroporto de Cumbica Cumbica registra 40 vôos atrasados e um cancelado, sendo que 113 vôos estavam previstos até às 12 horas, segundo a Infraero. Nos guichês de check-in, os passageiros enfrentavam longas filas. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, dos 100 vôos previstos, 9 tinham atrasos superiores a 30 minutos e sete haviam sido cancelados.