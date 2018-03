Mais de 37% dos voos no Recife até as 17 horas estavam atrasados

RECIFE - Dos 74 voos que aterrissaram e decolaram até as 17 horas desta quarta-feira, 22, no Aeroporto dos Guararapes, no Recife, 37,8% registraram atraso de mais de 30 minutos.

De acordo com a assessoria da Infraero, os atrasos decorreram especialmente em função de outros aeroportos. Não houve registro de tumulto nem de protestos de passageiros. A situação de normalidade deve ser quebrada nesta quinta, 23, com o início da greve dos aeroviários, que tem a adesão dos profissionais em Pernambuco.

"Nesta quarta, fizemos uma operação padrão, mas a partir desta quinta vamos parar os serviços", prometeu o vice-presidente do Sindicato dos Aeroviários de Pernambuco, Erivaldo Pereira Dutra. A categoria quer um aumento salarial de 15%. "Baixamos para 13% a nossa reivindicação, mas os patrões estão irredutíveis em torno do índice inflacionário de 6,8%", afirmou Dutra. "Eles não nos deixaram outra opção".