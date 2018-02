Mais de 38% dos vôos registram atraso em Congonhas Os atrasos continuam no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, após o fechamento da pista principal para pousos e decolagens na manhã desta sexta-feira, 27, por conta da forte chuva que atingiu a capital nesta manhã. Segundo último relatório da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), das 5h30 até aproximadamente 11h30, dos 112 vôos programados, 43 estavam com mais de 45 minutos de atraso, o que representa 38,39% do total. Apenas um vôo foi cancelado em Congonhas neste véspera de feriado prolongado. Os atrasos em Congonhas também refletiram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, deixando vários vôos, entre partidas e chegadas, com atrasos de mais de uma hora. O aeroporto também apresentou atrasos com mais de uma hora tanto nas partidas quanto nas chegadas. De acordo com o site da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), 16 decolagens partiram fora de horário e 10 vôos chegaram atrasados, até 11h30. Foram registrados oito vôos cancelados. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, também apresentou atrasos após o fechamento da pista principal de Congonhas. Um vôo da companhia Gol que deveria chegar ao meio-dia em Brasília ainda não tem previsão de pouso. Um vôo da companhia Varig, com destino à São Paulo, estava marcado para às 9 horas, e só vai decolar ao meio-dia. No Rio de Janeiro, os aeroportos operavam normalmente, com poucos registros de atrasos em partidas e decolagens, sendo que os vôos com maiores problemas eram justamente os que vinham da capital paulista. O Aeroporto Santos Dumont apresentava cinco vôos de chegadas com atrasos de mais de uma hora, sendo a maioria vindo de São Paulo. Já as partidas apresentavam atrasos de mais de 10 minutos, mas cinco delas estavam com mais de uma hora fora do horário previsto e duas delas foram canceladas. No Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, nove pousos e 11 decolagens registraram atrasos de mais de uma hora, segundo a Infraero.