Mais de 400 Kg de maconha apreendidos no PR A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 236 kg de maconha, ontem, no trevo de São Jorge do Ivaí, próximo a Maringá, região nordeste do estado. A droga estava em um ônibus da linha Foz do Iguaçu - Brasília. O condutor e um menor que o acompanhava foram presos. Outra apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal na região de Cascavel, região oeste do Paraná. Cerca de 216 kg da droga foram encontrados, às 22h de ontem, em um furgão. Duas pessoas foram presas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Cascavel.