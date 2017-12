Mais de 46 mil deixam casa por causa da chuva no ES; 6 pessoas morreram

RIO - Subiu para seis o número de mortos no Espírito Santo em consequência da forte chuva que atinge o Estado há uma semana. O total de pessoas que tiveram de abandonar suas casas chegou a 46.189 pessoas, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, na noite desta segunda-feira.

São 4.669 desabrigados, que foram levados para escolas e abrigos municipais, e 41.520 desalojados, que estão em casas de parentes ou amigos. Soldados do Exército e da Força Nacional chegaram neste sábado para reforçar os trabalhos de resgate, principalmente no interior, onde vários rios transbordaram. A presidente Dilma Rousseff programou para esta terça-feira uma viagem ao Espírito Santo. Ela sobrevoará as regiões mais atingidas.

Uma mulher de 50 anos morreu soterrada na localidade de Laranjal, no município de Itaguaçu, bastante atingido pela enxurrada e por deslizamentos de terra. Foi a segunda morte na cidade e a sexta no Estado. Os outros casos fatais ocorreram em Colatina, Nova Venécia, Baixo Guandu e Paraju. Em todo o Estado, pelo menos 49 pessoas ficaram feridas.

Na segunda-feira voltou a chover forte na Grande Vitória e a previsão para a noite de domingo era de mais chuva. Cinco casas desabaram na capital. Houve quedas de barreira nas cidades da Serra e Viana. Apesar do grande número de desalojados e desabrigados já registrado, a Defesa Civil informou que o levantamento de pessoas afetadas pelas chuvas continua prejudicado pela dificuldade de acesso às áreas afetadas.

"Temos várias pessoas ilhadas e municípios que foram destruídos", disse o coronel Edimilton Ribeiro, comandante dos Bombeiros. Dos 78 municípios capixabas, 47 já foram atingidos. Um mulher com sintomas de infarto foi resgatada em casa e atendida no caminhão do Exército. Na Serra, uma barragem ameaça ceder. O nível do Rio Doce subiu mais de seis metros, provocando inundação na estrada que dá acesso à cidade de Colatina.

O governo estadual decretou Situação de Emergência. Segundo informações oficiais, nunca havia chovido tanto em dezembro no Espírito Santo. No fim de semana, o governador Renato Casagrande (PSB) pediu ao governo federal o envio de bombeiros da Força Nacional de Segurança.

Setenta e dois militares chegaram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A Secretaria Nacional de Defesa Civil emitiu alertas de Risco Muito Alto de inundação e deslizamento de terra na região Serrana e de alagamentos em Linhares e Colatina.

O prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, que havia viajado de férias na quinta para Nova York, retornou à cidade no sábado. "Fui na quinta, no fim da tarde, quando estava fazendo sol aqui e as ruas já estavam praticamente secas. Tentei voltar (antes), só que o aeroporto fechou", alegou. Mais de 28 mil casas foram atingidas no município. O Corpo de Bombeiros abriu uma conta para receber doações em dinheiro para as vítimas das chuvas no Espírito Santo: Banestes, agência 271, conta-corrente número 23.765.589. /COLABOROU WILSON TOSTA