Mais de 55% de mulheres do campo sofreram violência

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), por meio da Secretaria de Mulheres da entidade, mostrou que cerca de 55% das mulheres do campo já sofreram algum tipo de violência.

O estudo "Violência contras as mulheres trabalhadoras rurais nos espaços doméstico, familiar e no movimento sindical", que ouviu 529 mulheres de diversas regiões do País, mostrou também que a maior parte desses atos de violência (63,6%) foi cometida pelos maridos ou companheiros. Elas também já sofreram ameaças de morte (27,6%), estupro marital (11,9%) e cárcere privado (4,3%).

As entrevistas foram feitas durante a 4ª Plenária Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, em novembro de 2008. Os dados tabulados denunciam que violência contra mulheres do campo e da floresta não é diferente da realidade que atinge milhões de mulheres em todo o País, segundo o Contag.