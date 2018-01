Mais de dois milhões recebem 2008 na Avenida Paulista

Centenas de milhares de pessoas, em todas as regiões do País, fizeram a festa para comemorar a chegada de 2008. Queima de fogos e muita música marcaram o réveillon brasileiro. Confira as festas na chegada de 2008 Réveillon em SP Réveillon no Rio Réveillon pelo mundo Em São Paulo, 2 milhões e 300 mil pessoas lotaram a Avenida Paulista na virada do ano, segundo a Polícia Militar. O público chegava até a Brigadeiro. Na festa, uma pessoa foi tirada da multidão por estar agressivo de o excesso de álcool. Outras quinze foram atendidas por embriagues. O calor também fez com que as equipes socorressem algumas pessoas no próprio local. No Rio de Janeiro, uma multidão "invadiu" as areias de Copacabana.Segundo a prefeitura, o público presente na praia fluminense chegou a dois milhões de pessoas participando da festa. O espetáculo dos fogos de artifício teve duração os 16 minutos esperados, mas começaram antes da contagem regressiva - que só pode ser vista no telão. Ainda sim, a queima foi um show à parte e o público demonstrou satisfação com muita animação e festa. Incidente Uma das oito balsas nas águas do Rio de Janeiro, a que fica na altura da Rua Figueiredo Magalhães, teve um princípio de incêndio - rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros.A prefeitura informou que vai apurar o caso. Desde de réveillon 2001, em virtude de problema com fogos, as balsas ficam há 360 metros da areia.