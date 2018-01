Mais dez bueiros com alto risco de explosão são identificados no Rio

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio identificou mais dez bueiros com alto risco de explosão durante o monitoramento independente realizado na madrugada desta quinta-feira, 2, no cCentro e em bairros da Tijuca, na zona norte, e Copacabana, na zona sul. Os bueiros com risco foram identificados nas ruas das Laranjeiras, Conde de Bonfim, Haddock Lobo, Laura de Araújo, Ronald de Oliveira, Barata Ribeiro e do Resende.

A operação de fiscalização de tampões começou no dia 12 de agosto do ano passado após uma série de acidentes registrados na cidade envolvendo explosões de bueiros. Desde então, foram realizadas 40.619 vistorias em bueiros na cidade, sendo que foram encontrados 323 bueiros com alto risco de explosão. Os tampões foram isolados e sinalizados para reparo imediato pelas concessionárias responsáveis.