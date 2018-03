Mais dez famílias de acidente da TAM buscam advogados nos EUA O escritório de advocacia dos EUA que defende uma das vítimas estrangeiras do vôo 3054 da TAM, que explodiu há duas semanas em São Paulo, já foi procurado por cerca de dez famílias brasileiras interessadas em processar a companhia na Flórida, disse um dos advogados do caso na quarta-feira. Os advogados Steven Marks e Ricardo Martinez-Cid, especializados em casos semelhantes, disseram na terça-feira que entraram com uma ação judicial em um tribunal da Flórida para representar a família do peruano Ricardo Tazoe, que morava em Miami e morreu no acidente. "Recebemos umas 10 ligações (de famílias) até agora e também estamos sendo contatados por advogados de várias famílias no Brasil", disse Martinez-Cid, do escritório Podhurst Orsek, de Miami, à Reuters por telefone. Martinez-Cid explicou que o passageiro peruano comprou a passagem na Flórida, o que permitiu que o caso fosse instalado em Miami. "Por ter comprado sua passagem na Flórida, ele está protegido pela Convenção de Montreal", disse o advogado, referindo-se a um conjunto de regras do transporte aéreo internacional. "Mas isso não deve impedir que famílias brasileiras possam se juntar ao caso, é bem provável que o juiz aceite os pedidos", acrescentou. Tazoe estava entre as 199 pessoas que morreram quando o Airbus A320, com 187 a bordo e operado pela TAM, deslizou ao tentar pousar na pista de Congonhas em 17 de julho e explodiu ao se chocar contra um prédio da companhia aérea do outro lado da avenida Washington Luis, na zona sul de São Paulo. A ação também envolve a fabricante Airbus, a Goodrich Corp., responsável pela montagem do avião, e a International Aero Engines, que fabricou o sistema de freios. O processo buscará provar que o acidente ocorreu por falha humana dos pilotos e dos engenheiros que faziam a manutenção da aeronave, disse o advogado, além de falha técnica, devido a um defeito na peça do reversor direito da aeronave. A TAM e a Airbus, que não se pronunciaram sobre o caso, disseram que as normas de aviação permitem a um A320 voar por até dez dias sem um dos reversores, que são usados para complementar o sistema de freio do avião. Nesta quarta-feira, a CPI da Crise Aérea da Câmara dos Deputados divulgou transcrição de dados das caixas-pretas do Airbus, que haviam vazado à imprensa. As frases finais da conversa confirmam que os pilotos tinham conhecimento tanto da condição escorregadia da pista de pouso em Congonhas devido à chuva, quanto do reversor direito inoperante. Os dados indicam também a intenção dos pilotos em tentar reduzir a velocidade de aeronave que se colidiu a 175 quilômetros por hora contra o prédio da TAM Express. A dupla de advogados já representa diversas famílias do vôo 1907 da GOL, que colidiu com um jato Legacy e caiu no norte do Mato Grosso em setembro do ano passado. Martinez-Cid acrescentou que um caso como esse pode demorar cerca de dois anos para ser resolvido, o que geralmente acontece com um acordo entre as partes.