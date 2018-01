Mais dois corpos do desabamento no Rio são identificados

São Paulo, 31 - A Polícia Civil identificou, na noite desta segunda-feira, 30, os corpos de mais duas vítimas do desabamento dos três prédios no centro do Rio, ocorrido na última quarta-feira, 25.

Segundo a polícia, os corpos identificados são de Daniel de Souza Jorge Amaral, sem idade informada, e Miriene Lopes dos Santos, de 66 anos.

Agora são 15 as vítimas do desastre já identificadas. Dois corpos, que estão no IML Instituto Médico Legal (IML), ainda não foram reconhecidos.