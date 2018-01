Mais dois corpos são achados em Angra; mortos chegam a 52

Bombeiros retiram bolsas das escavações do Morro da Carioca. Foto: Marcos Arcoverde/AE

RIO - Mais dois corpos foram encontrados na Praia do Bananal, em Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, 5, elevando para 52 o número de mortos em consequência dos desabamentos provocados pelas chuvas na madrugada do dia 1º.

De acordo com o diretor de Operações do Corpo de Bombeiros, Carlos Bonfim, as vítimas provavelmente são as turistas paulistas Emanuele Rodrigues Neto e Fernanda Murad, que passavam as festas de fim de ano em uma casa alugada no balneário.

Bombeiros e mergulhadores ainda procuram a última vítima do deslizamento na área, identificada por parentes como Roseli Marcelino Pedroso, de 34 anos. Uma pessoa desaparecida também é procurada no Morro da Carioca, no centro de Angra.