Mais dois presos são encontrados mortos em Pedrinhas

SÃO LUÍS - O período de relativa paz no Complexo Penitenciário de Pedrinhas chegou mesmo ao fim. Nas últimas 24 horas, agentes penitenciários encontraram outros dois presos mortos. Ambos apresentam sinais de execução por enforcamento. Um terceiro detento morreu na noite de domingo, 29, porém apresentava sinais de suicídio por estar encarcerado sozinho na Central de Triagem do Complexo.

Com essas três mortes, sobe para 14 o número de detentos mortos nas prisões do Maranhão, dos quais 11 foram encontrados sem vida nas oito prisões do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, localizado em São Luís, e três no interior do Estado. Em 2013, 60 presos morreram apenas em Pedrinhas, de acordo com relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).