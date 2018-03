Mais dois são presos em operação da PM em morros da Madureira, no Rio

SÃO PAULO - Pelo menos mais duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar, na noite de terça-feira, 12, nos morros da Serrinha e São José da Serra, em Madureira, zona norte do Rio. A ação da polícia - que começou por volta de 6h da manhã de ontem e teve fim com a ocupação total do local, no início da tarde - já havia prendido um suspeito. Outros dois supostos traficantes morreram.

Na operação foram apreendidos quatro fuzis, uma metralhadora, uma pistola calibre 9 mm, granadas, munições e carregadores de diversos calibres. Os morros foram ocupados por 70 policiais militares do 41º BPM (Irajá) e Batalhão de Operações Especiais (Bope). Os batalhões do 14º BPM (Bangu), 15º BPM (Caxias), 18º BPM (Jacarepaguá) e 31º BPM (Recreio) prestam apoio, realizando cerco na área.

A guerra do tráfico no Morro da Serrinha, no Morro São José da Pedra e na Favela da Patolinha se intensificou na sexta-feira (8), quando criminosos do Complexo do Alemão - a poucos quilômetros dali - invadiram as comunidades e tentaram ocupar os pontos de venda de drogas. Tiroteios intensos durante o fim de semana provocaram pânico entre os moradores de Madureira e fecharam parte do comércio.