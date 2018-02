Mais duas procurações são investigadas A corregedoria da Receita informou à Polícia Federal que identificou outras duas procurações apresentadas pelo contador Antônio Carlos Atella Ferreira em 29 de setembro do ano passado na delegacia do Fisco em Santo André. Os documentos estão em nome de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e de um empresário. A PF investiga se os pedidos de acesso a dados fiscais deles são legítimos ou foram forjados, a exemplo do que ocorreu com Verônica Serra e Alexandre Bourgeois, filha e genro do candidato do PSDB à Presidência, José Serra.