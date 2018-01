Mais seis pessoas desaparecem em rio na Paraíba

Seis rapazes com idades entre 14 e 24 anos desapareceram por volta das 13h30 de sábado, 29, na barragem de Campo Grande, sobre o Rio Paraíba do Norte, na cidade de Itabaiana, a 90 km de João Pessoa. Testemunhas disseram à Polícia que eles se divertiam na barragem, que está transbordando, descendo a correnteza agarrados a um tronco de árvore, quando desapareceram. Três rapazes que se negaram a acompanhar o grupo presenciaram o sumiço dos amigos. O Corpo de Bombeiros de João Pessoa foi acionado e não tinha encontrado os corpos até o final da tarde. O Rio Paraíba do Norte está acima do seu nível devido às fortes chuvas que estão caindo no interior do Estado há duas semanas. O nível do rio subiu muito e inundou a barragem de Campo Grande, devido ao transbordamento e a abertura das comportas da barragem de Acauã, a terceira maior do Estado, com capacidade para 253 milhões de metros cúbicos de água. Semana passada, quatro pessoas de uma mesma família - mãe e seus três filhos - morreram em conseqüência das chuvas. A família viajava de carro do município de Queimadas para a cidade de Boqueirão, a 180 km de João Pessoa, quando o veículo foi arrastado pela correnteza por mais de mil metros. O carro passava em uma ponte que foi levada pela força da água. O pai e outro filho conseguiram escapar.