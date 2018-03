Mais três corpos do voo 447 chegam a Fernando de Noronha

Galeria de fotos: buscas da FAB pelo Voo 447

De acordo com a Aeronáutica, não há dúvida que são corpos de três pessoas diferentes. Diante do tempo do acidente do Airbus da Air France que fazia o voo 447 do Rio para Paris, ocorrido no dia 31, é cada vez menor a probabilidade de serem localizados corpos na sua integridade. Também se tornam maiores as dificuldades para a sua identificação. Os corpos podem apresentar mutilações não necessariamente pelo acidente, mas pela exposição a animais e micro-organismos marinhos, segundo legistas.

Em Fernando de Noronha, eles passarão pelo processo de pré-identificação para depois seguirem para o IML do Recife. Os peritos da Polícia Federal e polícia civil estadual fazem a coleta de impressões digitais, material genético para exame de DNA e catalogam os corpos e eventuais pertences - roupas, adornos. Do total de corpos resgatados, 16 se encontram no IML da capital pernambucana.