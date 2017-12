Mais três praias do ES são interditadas por lama da barragem

VITÓRIA - Três praias de Linhares, na região norte do Espírito Santo, foram interditadas pela prefeitura da cidade, nesta quarta-feira, 6. De acordo com o órgão, as praias de Pontal do Ipiranga, Degredo e Barra Seca estão impróprias para banho. Toda região foi afetada pela lama de rejeitos da mineradora Samarco, após rompimento de barragem no distrito de São Bento, em Minas Gerais no dia 5 de novembro do ano passado.

As três praias agora se juntam a Regência, Povoação e Comboios, que tem suas áreas interditadas desde a chegada da lama. Segundo a prefeitura de Linhares, placas avisando da interdição começarão a ser instaladas na região ainda nesta quinta-feira, 7. O órgão informou que está monitorando a turbidez da água do mar na costa linharense desde quando começou a sofrer os impactos no Rio Doce, no dia 20 de novembro.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente detectou mudança rápida nos níveis nos últimos dias. Segundo eles, no dia 25 de dezembro a turbidez do mar em Pontal do Ipiranga era de apenas 7 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez) e no último domingo estava em 13. O índice chegou à marca de 130 NTU na manhã desta quarta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o biólogo Luciano Cabral, tudo isso indica que as correntes marítimas e o vento predominantemente da região sul, levaram os rejeitos de minério do mar aberto para a costa, o que agora preocupa os órgãos municipais.

"Até que as condições de tempo levem esse rejeito para longe da costa, por precaução, a prefeitura de Linhares indica que as praias estão temporariamente impróprias para banho, esportes aquáticos, pesca e demais atividades de contato primário com a água. Assim que forem constatados parâmetros aceitáveis de balneabilidade, a prefeitura informará a população", explica o biólogo.