Mais três vítimas são enterradas no Rio Grande do Sul Mais três vítimas do vôo 3054 foram enterradas ontem no Rio Grande do Sul. Com isso, o número de sepultados no Estado chega a 49. Outros 36 passageiros e tripulantes ainda não foram identificados. O enterro da comissária Patrícia Hauschild comoveu ontem Teutônia, a cidade de 23 mil habitantes no Vale do Taquari. ''''Há muito a comunidade não passava por um momento tão triste'''', lamentou o pastor Ênio Fucks. Em Rio Pardo, foi enterrada a comissária Michele Silveira Unterberger, de 23 anos. Em Porto Alegre, foi sepultado o executivo Luiz Baruffaldi, de 54, gerente de Serviços Financeiros do Grupo Gerdau.