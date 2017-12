Mais um morador de rua é morto em SP Mais um morador de rua foi agredido e morto, durante a madrugada desta quinta-feira, em São Paulo. De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o espancamento aconteceu na Rua Roldão Eufrásio Leal, na altura do número 160, no Jardim Imperador, região do Parque Bristol, zona Sul da capital paulista. As primeiras informações dão conta de que a vítima foi assassinada a pauladas. A ocorrência será registrada no 83º Distrito Policial do Parque Bristol.