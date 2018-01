Mais um ônibus é incendiado por quadrilha em Salvador

Outro ônibus foi incendiado no começo da manhã desta sexta-feira, 11, no bairro de Águas Claras, em Salvador, na Bahia. A depredação do veículo é a segunda registrada na região, segundo informações inicias da secretaria de Segurança Pública, e fez o total de veículos atacados chegar a 13 na capital baiana.

Desde o começo da semana até a noite da quinta-feira, 12 ônibus e dez bases da Polícia Militar foram atacados por integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas conhecida como Comando da Paz, que tinha como líder Cláudio Eduardo Campanha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governo da Bahia já transferiu 14 presos acusados de coordenar os ataques às bases da Polícia Militar no Estado. Os presos foram levados para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná.

O último ataque anterior ao desta sexta aconteceu a um micro-ônibus, na noite da quinta-feira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ataque aconteceu por volta das 22 horas na periferia da cidade e não deixou feridos.