Mais um responsável por atentados em Santa Catarina é preso

FLORIANÓPOLIS - A polícia catarinense prendeu o 40º suspeito de integrar uma das facções responsáveis pelos ataques criminosos no Estado. A Polícia Civil de Blumenau, com apoio da Divisão de Investigações Criminais (DIC) e da Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE), prendeu David Machado de Souza, de 31 anos, na noite de segunda-feira (4). A prisão foi feita na cidade paranaense de Ouro Verde. Segundo as investigações, David é suspeito de recrutar pessoas para executarem atentados na região do Vale do Rio Itajaí.

O delegado da DRE de Blumenau Ronnie Esteves informou que David mantinha importante influência sobre a facção atuante no Vale, inclusive no controle do comércio de drogas. E também recrutava pessoas para ataques a órgãos públicos e veículos de transporte coletivo.

David está preso no Paraná e sua transferência para Santa Catarina não tem data definida. Outros 18 adolescentes também já foram presos sob acusação de participar dos 114 atentados ocorridos deste o dia 30 de janeiro em 37 municípios catarinenses.