Mais uma vítima de atirador tem alta no Rio; quatro seguem internados

SÃO PAULO - O paciente J.O.S., de 14 anos, que estava no Hospital Estadual Alberto Torres, teve alta no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 18, informou a Secretaria de Saúde e Defesa Civil do estado. J.O.S foi uma dos feridos por atirador em escola do Realengo.

Quatro pacientes continuam internados. Um deles, L.V.S.F., 13, tem quadro estável e está em observação permanente no pós-operatório da neurocirurgia do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Outra vítima, T.T.M., 13, continua no CTI pediátrico em observação rigorosa, com quadro estável e precisa de cuidados.

Também segue internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Estadual Albert Schweitzer, E.C.A.A., de 14 anos.