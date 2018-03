Mais uma vítima do atirador de Realengo tem alta; 5 seguem estáveis

SÃO PAULO - Mais um estudante baleado pelo atirador de Realengo, na Escola Municipal Tasso da Silveira recebeu alta. O jovem L.G.C., de 13 anos, foi atingido na perna e no braço. Ele deixou o Hospital Universitário Pedro Ernesto nesta quarta-feira, 13. Outros cinco adolescentes seguem internados, em condições estáveis e sem previsão de alta.

J.O.S., de 14 anos, passa bem, está lúcido e orientado, no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres. Na mesma situação, T.T.M., de 13 anos, está internada no CTI pediátrico do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. No mesmo local, L.V.S.F., de 13 anos, apresenta quadro estável, em observação no pós-operatório da neurocirurgia.

Já E.C.A.A., de 14 anos, está lúcido, em estado regular e respira sem ajuda de aparelhos. D.D.V., de 12, continua evoluindo bem, mais ainda sem previsão de alta. Ambos permanecem no CTI do Hospital Estadual Albert Schweitzer.

Atualizado às 18h15