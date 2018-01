Major da PM mata a ex-mulher com 11 tiros O major da PM Breno Perroni Eleutério se apresentou à polícia após matar com 11 tiros a ex-mulher Érica Almeida Marques, de 34 anos, em Niterói (RJ). O policial confessou o crime e alegou ter atirado porque a ex-mulher ameaçava matá-lo. O casal disputava a guarda do filho, de 1 ano, que está desaparecido. O corpo de Érica foi enterrado ontem.