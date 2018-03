Mallu Magalhães: fama de fashionista Escondidinha no backstage do desfile da Maria Bonita, a cantora Mallu Magalhães também reforçou a fama de ser ligada em moda - vide o visual criado pela garota em público. Mesmo se queixando de bronquite, a cantora fez questão de acompanhar alguns desfiles ontem. "Agora, quando a pessoa sair com roupa da Maria Bonita, pode ficar cantarolando um samba", brincou, referindo-se à trilha sonora do desfile.