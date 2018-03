Maluf entra com recurso no TSE para tentar validar candidatura

Os advogados do ex-prefeito Paulo Maluf (PP) entraram com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra decisão do ministro Marco Aurélio Mello que manteve o indeferimento de seu registro de candidatura a deputado federal pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), em razão da Lei da Ficha Limpa. Ao analisar o pedido de Maluf, o ministro Marco Aurélio alegou que o recurso foi ajuizado fora do prazo legal. A defesa de Maluf argumenta que a jurisprudência do TSE trata o tema em sentido diverso à interpretação dada pelo ministro relator. Mesmo com a candidatura indeferida, Maluf teve 497 mil votos. O candidato foi considerado inelegível por ter sido condenado por improbidade administrativa.